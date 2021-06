Mogelijke archeologische resten vertragen nieuwbouw in Vragender

Na 114 coronapa­tiën­ten op de IC gaat het Slingeland weer terug naar normaal

7 juni DOETINCHEM - 114 coronapatiënten heeft het Slingeland op de intensive care opgenomen sinds het begin van de pandemie. Daarvoor werd veel op de kop gezet in het Doetinchemse ziekenhuis. Sinds afgelopen weekeinde is alles weer een beetje normaal. Dat was een flinke operatie, onder leiding van twee vrouwelijke teammanagers.