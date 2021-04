Molen op ‘plantage’ langs N18 houdt midwinterhoorntjes in spé nat

Gezamen­lijk cul­tuur-radiopro­gram­ma Boogie Woogie en RTV Slingeland

11 april WINTERSWIJK - Kunst- en cultuurcentrum Boogie Woogie en lokale omroep RTV Slingeland starten een gezamenlijk radioprogramma over kunst en cultuur en wat Boogie Woogie daarin onderneemt. Dinsdag 20 april is de aftrap, van 18.00 tot 19.00 uur. Voorlopig wordt het programma eens per maand verzorgd.