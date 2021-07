Mollema helpt Ina Bielderman uit Laren aan dagzege in Tour Wielerspel

,,Ik heb Mollema in mijn team, mijn man niet. Ik ben wel chauvinistisch met de Nederlandse renners. Het rijden van Bauke is mooi om te zien’’, zegt etappewinnares Ina Bielderman. Het is een spannende competitie in huize Bielderman, waar ook haar man en zoon meedoen aan het Stentor Tour Wielerspel. ,,We doen thuis met ons drieën mee. Normaal sta ik onderaan, maar nu doe ik het boven verwachting goed. Het is mooi, dat competitieve element hier in huis.’’