Mondkapje af? Voor Harry en Truus uit Eerbeek blijft de dreiging: ‘Al heel wat overlijdenskaartjes geschreven’

Voor Harry Zomer(57) en zijn vrouw Truus(57) uit Eerbeek wordt het een lastige tijd. Hij heeft een donornier en zij is schildklier-, en ex-kankerpatiënt. Ze leven al twee jaar grotendeels in complete isolatie. Kinderen en kleinkinderen zien ze amper. Vrienden ook niet. Als wel, dan onder strikte voorwaarden. Hij heeft drie vaccinaties maar het vaccin werkt amper bij hem. Ondanks de voorzichtigheid kreeg hij eind januari omikron en was 2,5 week doodziek. Dat was schrikken. Maar, hij is er nog. Toch is een nieuwe infectie voor hem opnieuw levensgevaarlijk. ,,Ik begrijp de versoepelingen, maar blij zijn we er niet mee.”