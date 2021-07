Mondkapje moet weer op in het Slingeland ziekenhuis in strijd tegen corona

Mondkapjesplicht SKB ‘onderwerp van gesprek’

In het SKB in Winterswijk is de herinvoering van de mondkapjesplicht ook onderwerp van gesprek, meldt woordvoerder Hanneke Groot Nibbelink. ,,We hebben er vanmiddag overleg over met de ziekenhuizen in Almelo en Enschede, waarmee we samenwerken. Het besluit over wel of geen mondkapje dragen in ons ziekenhuis volgt later vandaag.”