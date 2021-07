Mondkapje zat? Vroeger verschuilden mensen zich anders! Rekkens museum laat zien hoe

Zoals de origineelste mondkapjes misschien het bewaren waard zijn, zijn de afgelopen eeuwen allerlei voorwerpen in laden en kasten opgeslagen. Neem waaiers. Ineke van der Werf: „Hoe ontmoette je vroeger andere jongeren? De jaarlijkse kermis was in veel plaatsen dé plek om anderen te ontmoeten. Maar dat was dan meer voor het gewone volk. Voor de elite had je balavonden: besloten feestjes waarop werd gedanst. Jongeren werden daar naartoe begeleid door een volwassene. Echt vrij was de omgang niet. Waaiers hoorden erbij om het discreet te houden. Maar tegelijk werden daarbij tekens bedacht om, ondanks de oppassende begeleiders, elkaar seintjes te geven. Links of rechts, de waaier naar de lippen of naar het hart. Ik geloof nooit dat het honderd procent werkte, maar dan nog.”