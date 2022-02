Mondkapjes blijven verplicht in ziekenhuizen en verpleeghuizen: ‘Kwetsbare mensen beschermen’

,,We hebben te maken met kwetsbare mensen die we moeten beschermen.”



Wie het Slingeland of het SKB-ziekenhuis inloopt krijgt bij de ingang een gratis chirurgisch mondkapje aangeboden, Dat moet in het ziekenhuis worden gedragen.



Ook andere coronamaatregelen lopen nog door. Zo wordt de verplichte 1,5 meter afstand gehandhaafd in de ziekenhuizen. Het advies blijft om alleen te komen naar een afspraak en alleen als het noodzakelijk is een begeleider mee te nemen.