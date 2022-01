Mondkapjes en kuchschermen: slechthorenden kunnen baliemedewerkers Berkelland beter verstaan door nieuwe apparatuur

Gehoorondersteuning heet het. Slechthorenden kunnen kiezen uit drie mogelijkheden: een koptelefoon, een ringleiding of het aansluiten van de persoonlijke streamer, behorend bij het eigen hoortoestel. Een koptelefoon spreekt voor zich. De ringleiding is een lus die de bezoeker om de hals hangt en die ervoor zorgt dat hij of zij het de stem van de baliemedewerker rechtstreeks op het eigen hoortoestel ontvangt. De streamer is een apparaatje dat eigendom is van de bezoeker, dat communiceert met het hoortoestel en waarvoor aan de balie een kabeltje beschikbaar is om aan te sluiten bij het gemeentelijk systeem. De ambtenaar spreekt in een microfoon.