Mondkapjes zijn niet aan te slepen: ‘1.000 verkocht in één week’

Achterhoe­ker wist na trap van paard niet of hij ooit nog kon lopen en is nu kampioen boerengolf

7 oktober GEESTEREN - Nadat Henk Flamma (57) uit Geesteren twee jaar geleden loeihard door een paard in zijn rug werd getrapt, was het de vraag of hij ooit nog zou kunnen lopen. Inmiddels slaat hij weer een balletje op de boerengolfbaan. Nu is hij zelfs Nederlands kampioen.