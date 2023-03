Monique krijgt aanmaning voor haar zus, die al een jaar overleden is: ‘Anders zou er deurwaarder komen’

‘Tussen Kunst en Kitsch’-Mondriaan hangt binnenkort in Winters­wijk

Het schilderij van Piet Mondriaan, dat in 2020 werd herontdekt bij tv-programma Tussen Kunst en Kitsch, wordt in bruikleen gegeven aan museum Villa Mondriaan. Daarmee keert het werk terug naar het dorp Winterswijk waar de wereldberoemde schilder een groot deel van zijn jeugd doorbracht en ook daarna veelvuldig te vinden was.