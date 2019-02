Monnikenwerk aan eeuwenoud weefgetouw in Eibergen

EIBERGEN - Het is een eeuwenoud tafereel in een eeuwenoude boerderij. Op de donkere deel van museumboerderij De Vuurrever in Eibergen zitten Tineke Huijsmans en Diet van Beinum gebogen onder een lamp over een meer dan tweehonderd jaar oud weefgetouw. Ze zijn bezig met een monnikenwerk: touwtje voor touwtje moeten ze handmatig op de juiste manier met lusjes en knoopjes vastzetten op het monumentale, houten weefgetouw uit begin 1800.

„Op dit oude weefgetouw zijn we een nieuwe ketting aan het maken, zeg maar het lange stuk waarop je weeft. Die was op”, zegt Huijsmans. „We hebben zo’n vijftien meter op de achterrol gedraaid en hebben de draden nu verdeeld over de breedte, die we nodig hebben. We hadden alles al in de hevels gedaan, maar daarbij is een fout gemaakt. Dat krijg je als je met meerdere mensen aan hetzelfde project werkt: verschil van inzichten. Dat betekent dat we alles weer los moeten halen, overnieuw moeten doen in de hevels en het riet, daarmee sla je inslagdraad aan, zodat alles stevig zit bij het weven. We moeten nu 480 draden handmatig er in brengen, aanbinden over deze balk en onder aan deze balk op spanning zetten. ”

„Herstelwerkzaamheden”, zegt Van Beinum. En Huijsmans: „Het is een echt monnikenwerk waar je veel geduld voor moet hebben. Maar we gaan gestaag door. Je krijgt ontzettend veel respect voor mensen die vroeger op zo’n weefgetouw hun brood hebben moeten verdienen. Nu doe je het voor de hobby, we hebben er elektrisch licht bij en een warme kachel. Dat hadden die mensen vroeger niet. Ze moesten hun brood er mee verdienen. Mijn bewondering is groot. Zo werd in de zeventiende eeuw aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog al geweven.”

In boerderij De Vuurrever achter het museum werken Tineke Huijsmans (links), Gerrit Keuper en Diet van Beinum aan een monikkenwerk: het bedraden van historisch weefgetouw met 480 draden

Het heeft ook wel iets rustgevends, bijna therapeutisch. Dit werk onder de lamp bij de kachel op de lemen vloer van de deel in de oude boerderij, beamen de dames. Het lijkt alsof je teruggaat in de tijd. Even ontsnappen aan de hectiek en snelheid van de 21e eeuw. Even geen smartphones en andere prikkels, maar rust. De dames vinden het heerlijk. „We zijn al sinds half november bezig”, zegt Van Beinum. „Wekenlang, elke week toch wel een dag, waarop we een paar uur bezig zijn.”

Het huisweefgetouw was vroeger te vinden op veel boerderijen in de Achterhoek. „Dit weefgetouw heeft maar twee schachten. Dat betekent dat je alleen maar op en neer kunt weven, dus alleen een simpele linnenbinding kunt maken. Er werd allerlei huishoudtextiel mee geweven: theedoeken, maar ook kleding zoals nachthemden, ondergoed. Vaak van ruw materiaal als hennep. Dat kriebelde lekker.”

De vrijwilligsters van museum De Scheper gaan straks zelf ook daadwerkelijk weven op het oude getouw in de Vuurrever. Huijsmans heeft er op latere leeftijd nog een opleiding voor gevolgd. Ze vertelt enthousiast over ‘schering en inslag’, precies op de regel, de aanslagkam, riet en andere weeftermen. „Ja, wij gaan straks echt weven. Als we deze klus geklaard hebben.”