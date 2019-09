Monstertocht 17-jarige zwemmer Wessel door centrum Doetinchem

De vwo 6-leerling van het Liemers College passeert rond 12.30-13.00 uur de Handelskade in het centrum van Doetinchem. Even daarvoor is een bootje met daarop Marc de Weijer en Antoine Stoetman bij hem aangesloten. De Weijer is zwemtrainer van het Arnhemse ESCA, de club van Haverkamp. Stoetman is een ervaren ambulancebroeder en kan in geval van nood ingrijpen of tips geven.