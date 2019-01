Montferland houdt met meer dan 450 nieuwe inwoners de krimp buiten de Achterhoek

Misschien komt het omdat Montferland de meest westelijk gelegen gemeente in de Achterhoek is. Hoe dan ook is de stijging (+ 457) van het aantal inwoners in deze gemeente opmerkelijk. Montferland houdt de krimp al een aantal jaren buiten de deur. Sterker: sinds 1 januari 2016 is de gemeente gegroeid met ongeveer 1.000 inwoners naar het huidige aantal van 36.084.