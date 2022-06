Montferland koopt ‘ruilboerderij’ in andere gemeente als compensatie voor eigen agrariërs die ergens weg moeten

Mijn bevalling Lisa (17) beviel plotseling: 'Bij de spoedpost zagen ze dat ik zwanger was én aan het bevallen’

Bevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. Lisa Kuijpers had op haar 17e een verrassingsbevalling: zij wist tot op het moment dat ze haar zoontje kreeg niet dat ze zwanger was.

7:40