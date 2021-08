Montferland maakt ruimte vrij voor huisvesting arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten is voor de gemeenten in de Liemers en Achterhoek erg actueel. Nu al is er een tekort aan passende woningen. Dat tekort zal de komende jaren alleen maar toenemen als er geen extra huisvesting komt.



De verwachting is dat in bijvoorbeeld de Liemers het aantal arbeidsmigranten dat gehuisvest moet worden gaat groeien van ongeveer 3700 medewerkers nu naar rond de 7000 over vier à vijf jaar. Bijna een verdubbeling.