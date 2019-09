Montferland ook in toekomst groeigemeente in regio: Bronckhorst daalt hardst

Omvangrij­ke verkrach­tings­zaak zorgt voor onrust in Neede

6:59 NEEDE/ ZUTPHEN - Slachtoffers in de Needse verkrachtingszaak, meisjes in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, zijn door vrienden van de 19-jarige verdachte onder druk gezet om hun verhalen in te trekken. Dat heeft justitie bekendgemaakt tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Zutphen. Intussen stijgt het aantal aangiftes tegen de inwoner van Noordijk. Hij blijft voorlopig achter slot en grendel.