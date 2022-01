Montferland pakt door: 60 woningen op komst in Beek

Dalend ledenaan­tal? Niet bij dweilor­kest­ver­e­ning ’t Spul(t) in Zutphen: ‘Wij barsten uit onze voegen’

Met z’n allen repeteren en samen voor een groot publiek optreden; als lid van een orkest doe je niks liever. De afgelopen twee jaar waren door corona dan ook flink zuur voor de leden van dweilorkestvereniging ’t Spul(t) in Zutphen. Toch is dat niet te zien in het ledenaantal. Sterker nog: het orkest is gegroeid in coronatijd. ,,We hebben zelfs een nieuw pand nodig voor ons derde orkest.”

