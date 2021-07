Montferland wil eigen inwoners voorrang geven bij het kopen van een nieuwbouwwoning

Het is de politiek in Montferland een doorn in het oog dat jongeren hun dorp of zelfs de gemeente verlaten omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Ouderen die kleiner willen wonen, lopen aan tegen het schaarse aanbod, wat weer funest is voor de doorstroming. En áls er een mooie woning beschikbaar is, wordt er veel meer dan de vraagprijs geboden en gaat er regelmatig iemand van buiten de gemeente mee aan de haal.



De gemeenteraad wil deze ontwikkelingen een halt toeroepen wil onderzoek naar een voorrangsregeling voor de eigen inwoners.