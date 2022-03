Montferlandse stichting gaat toeristenseizoen in met 80.000 euro: ‘Komen aardig in de richting’

'S-HEERENBERG/ DIDAM - 80.000 euro en mogelijk in september nog eens maximaal 25.000 euro krijgt Stichting Montferland Toerisme om dit jaar het toeristenseizoen in goede banen te leiden. Een van de doelen is dat de toeristische trekpleisters op internet heel makkelijk te vinden zijn.

De stichting krijgt dit jaar minder subsidie dan de aangevraagde 190.000 euro, ,,maar al met al komen we aardig in de richting”, zegt voorzitter Rob Vister. Die kan nu eindelijk vooruit kijken en hoopt dat de stichting volgend jaar twee betaalde krachten in kan zetten voor het Toeristisch Informatie Punt in ’s-Heerenberg. Dan moet hij met zijn team wel eerst een meerjarenplan presenteren aan de gemeente. Daarna volgt mogelijk opnieuw een subsidie.

Promotieplan aangepast

Stichting Montferland Toerisme is in de gemeente de opvolger van de VVV, met het verschil dat eerstgenoemde het toerisme promoot met de inzet van vrijwilligers. Eind vorig jaar kreeg de stichting te horen dat er voor 2022 'slechts’ 23.000 euro subsidie beschikbaar was.

Met een dergelijk bedrag konden de vrijwilligers écht niet uit de voeten, lieten zij vervolgens weten. Maar ze kregen steun vanuit de Montferlandse gemeenteraad en inmiddels ligt er een nieuw subsidievoorstel op tafel. De subsidie wordt verhoogd naar 80.000 euro voor de stichting, die zoveel mogelijk toeristen naar de gemeente wil trekken door promotie.

Ook helpt de gemeente met een overname van meer dan vijftig domeinnamen. Dat zijn unieke namen die meestal worden gebruikt voor websites. Met al die websites moet de gemeente Montferland digitaal nog makkelijker gevonden worden.

Ook ontvangt de stichting al het geld dat in september nog over is van een extra subsidiepot voor toeristische projecten. Dit is maximaal 25.000 euro.

Montferland-borden moeten nog even wachten

,,We hebben er vertrouwen in dat we hiermee voorlopig vooruit kunnen", zegt Vister, die wel aangeeft dat sommige plannen op de lange baan moeten worden geschoven. Hij geeft als voorbeeld het plaatsen van borden in de gemeente. ,,De mensen moeten wel kunnen zien dat ze in Montferland zijn. Maar daar moeten we even mee wachten.”