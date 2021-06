Montmartre terug in Doesburg, Pleinfeest naar 2022

DOESBURG - De Montmartre-markt in Doesburg op 25 juli gaat door. Het is de eerste grote publiekstrekker in de Hanzestad sinds de corona-uitbraak in maart vorig jaar.

Terug naar het oude normaal in het toeristische Doesburg. Te beginnen met de Montmartre-markten op 25 juli, 29 augustus en 26 september. Niet in de oude binnenstad maar bij LOC 17 in de Turfhaven. ,,Vanwege de ruimere horecaterrassen in de binnenstad is daar geen ruimte voor de markt. Begrijpen wij volkomen. Daarom wijken we uit”, zegt organisator Henk Steinvoort.

Duizenden mensen

De Montmartre-markten in Doesburg zijn gratis toegankelijk en trekken steevast duizenden mensen. Ze komen af op de circa 65 kraampjes met antiek, veel brocante, kunst, curiosa en boeken. Normaal slenteren de bezoekers op de Vischmarkt, in de Roggestraat en een gedeelte van de Veerpoortstraat, maar dit jaar kunnen ze terecht in de Turfhaven aan de IJsselkade. ,,Eigenlijk wilden wij daar vorig jaar al twee markten organiseren, maar die gingen niet door vanwege de oplopende coronacijfers. Het draaiboek ligt klaar”, aldus Steinvoort.

Een vergunning heeft de organisatie nog niet, maar Steinvoort heeft er alle vertrouwen in dat die wordt verleend door de gemeente Doesburg. ,,Het mag duidelijk zijn dat in coronatijd alle datums onder voorbehoud zijn. Onder welke voorwaarden het evenement georganiseerd wordt, is nog niet bekend. 25 juli is nog anderhalve maand weg, maar gelet op de dalende coronacijfers verwacht ik geen problemen”, vertelt Steinvoort.

Lang niet alle evenementen in Doesburg gaan door. Verrassend Doesburg, de opvolger van Doesburg Binnenste Buiten, werd eerder al afgelast en het Pleinfeest op 15, 16, 17 en 18 juli op de Grote Markt gaat dit jaar ook niet door en is verplaatst naar 2022. Mede-organisator Aloys Seegers hield tot vorige week hoop, maar tijdens een gesprek met de gemeente Doesburg deze week werd besloten het muziekfeest te verplaatsen. ,,Het is nu te kort dag om een volwaardig veilig evenement neer te zetten waarbij iedereen uit zijn dak gaan”, zegt Seegers.

Pleinfeest

Het Pleinfeest in Doesburg wordt sinds 2013 georganiseerd door Koninklijke Rotra uit Doesburg en Alfun Events & Catering van Seegers. Het eerste jaar kwamen er circa 100 bezoekers per avond, in 2019 waren dat er 2000. Tijdens de laatste editie in 2019 trad onder meer volkszanger Wolter Kroes op. Seegers: ,,Dat was een geweldig feest en graag hadden we dit jaar een nog groter feest op poten gezet. Maar corona is nog niet helemaal weg en we moeten dus nog even rustig blijven om na de zomer weer te kunnen knallen.”

Volledig scherm Het Pleinfeest op de Grote Markt in Doesburg in 2019. © Aloys Seegers