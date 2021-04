Monument staat in bloei: 1925 bostulpen herinneren aan de wederopbouw van Borculo

In de zomer van 1925 was Borculo eventjes wereldnieuws. Het stadje werd op 10 augustus getroffen door een stormramp die een spoor van vernielingen trok. Er vielen vier doden, 2000 mensen raakten dakloos. De toenmalige burgemeester De Muralt richtte een rampenfonds op, de voorloper van Giro555. Daarmee haalde hij drie miljoen gulden op voor de wederopbouw. „In het voorjaar zal er een nieuw Borculo oprijzen uit de puinhopen”, zei De Muralt volgens de overleveringen.

Mooie metafoor

Het bloeiende ‘Monument 1925’ herinnert aan de wederopbouw na de stormramp. „De bloemen die elk voorjaar uit de grond omhoog komen in de vorm van een tornado, zijn een mooie metafoor voor die woorden van De Muralt”, zegt Peter Nieuwenhuis, voorzitter van de stichting ‘Borculo, Beleef de Berkelstad’. Nieuwenhuis gaf vorig najaar een gastles op het Zone.college over de stormramp en liet onder meer filmmateriaal zien van vlak na de ramp. Vervolgens pootten de leerlingen in een praktijkles de bostulpen voor het monument.

Kleurrijk

„Dit is echt goed gelukt”, zegt Nieuwenhuis. „Het is een prachtig gezicht, de tulpen staan er heel mooi en kleurrijk bij. We krijgen veel reacties van Borculoërs. Mensen weten wat het betekent en waarom we de tulpen hebben geplant. Ook de leerlingen hebben al gezien hoe mooi dit nu in bloei staat. Het is een mooi project om jongeren bij de geschiedenis te betrekken.”