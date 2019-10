Monument voor vergeten Winterswijkse oorlogsslachtoffers komt er

Hans Tenbergen, die zich heeft ingezet voor het monument, is opgelucht dat het na een eerste mislukte poging nu wel is gelukt. ,,Er is veel over gepraat, lang over nagedacht maar na 75 jaar krijgt onze gemeente dan eindelijk een monument voor 95 Winterswijkse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Van verreweg de meeste slachtoffers zijn de namen nooit genoemd en dreigt hun lot vergeten te worden,” aldus Tenbergen.

Hij richtte de Stichting Monument 2020 op, dat behalve een monument ook een boekwerk met de verhalen achter de namen gaat uitgeven. De kosten van het monument worden geraamd op veertigduizend euro.

De eerste stappen voor het monument werden gezet in februari. Daarna volgden veel gesprekken met allerlei partijen die met het monument te maken hebben, waaronder de gemeente. In mei werd de stichting Monument 2020 officieel in het leven geroepen onder het voorzitterschap van Hans Tenbergen die met zijn Facebooksite Oud-Winterswijk heel veel volgers kent. Het stichtingsbestuur bestaat uit secretaris Gerard Venhuis, penningmeester Jan Hemink en tweede penningmeester Jan te Selle.

Volgens Tenbergen moest het stichtingsbestuur veel lastige hobbels nemen en het is voor hem dan ook niet zo vreemd dat een eerdere poging om een soortgelijk monument op te richten mislukte. ,,We zijn dan ook superblij dat het nu wel gelukt is. Vorige week zette de gemeente het sein op groen en nu kunnen we beginnen met het inzamelen van het geld dat we voor het monument nodig hebben.”

Volgens Tenbergen mag dat geen probleem opleveren. ,,We hebben bij de voorbereiding gemerkt dat we kunnen rekenen op een breed draagvlak binnen de Winterswijkse bevolking. Via onder meer de kranten en de sociale media gaan we de komende maanden de bevolking en het bedrijfsleven vragen om een bijdrage voor het realiseren van het monument.”