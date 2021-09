Monumentale knotlinde in Hengelo blijft staan na flink verzet tegen kap

video Beste Achterhoe­kers, we kunnen weer naar de kermis!

18:53 Terug van weggeweest: de Achterhoekse kermis. Wie wordt er dit jaar de koning van het dorp met vogelschieten? En wie wint het ringfietsen? Want voor de Achterhoeker tellen maar drie dingen: de kermis is geweest, de kermis komt eraan, of... het is kermis! BEELD Frans Miggelbrink