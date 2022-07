Mooi Wark staat 10 jaar na ‘graspolincident’ weer op de Zwarte Cross: ‘Gooien met gras of met bier moet direct stoppen’

De band blies in 2011 figuurlijk het dak van het hoofdpodium van het Achterhoekse muziekfestival. Bij het nummer Bok ’m d’r op ging het echter mis. Tientallen, zo niet honderden graspollen vlogen tijdens het nummer door de lucht. De band moedigde het publiek aan om door te gaan.



De festivalorganisatie was hier niet van gediend en boekte de band, tot dan jaarlijks vaste gast, de laatste jaren niet meer. ,,Het gooien van gras heeft niets te maken met feestvieren en gezelligheid. Bovendien is het geen reclame voor de Zwarte Cross”, zei mede-oprichter Hendrik-Jan Lovink destijds.



Maar zondag maakt de band – bekend van nummers als In de blote kont, Tepels liegen niet en Schijt aan regels –zijn rentree, om 18.30 uur in de Megatent. ,,We kijken er enorm naar uit om weer in de heilige weide te staan”, zegt bassist William Bossong.