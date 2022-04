Mooie mijlpaal voor Reünie-topschutter Jorn Geerligs, maar hij baalt vooral: ‘We spelen een verloren seizoen’

Je 100ste treffer maken in het eerste elftal van je club in een wedstrijd die met 5-1 verloren gaat. Er is een betere timing denkbaar. Jorn Geerligs deed het, in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Sportclub Rekken. „Voor mijzelf was het natuurlijk een mooi persoonlijk succes, maar ik heb toen ook al direct na de wedstrijd gezegd dat we die middag ons seizoen hebben weggegooid.”