Moord in Winterswijk na 76 jaar opgelost: de tragische dood van brandweerkapitein Gerhard Meijer

Offensief tegen drugsge­bruik onder tieners: brief naar 1600 ouders in Aalten

21 december AALTEN - 1600 gezinnen in Aalten met één of meer kinderen in de tienerleeftijd hebben een brief gekregen waarin wordt gewaarschuwd tegen drugsgebruik. Aanleiding zijn enkele drugsgerelateerde incidenten onder Aaltense jongeren, voornamelijk als gevolg van het gebruik van 3-MMC.