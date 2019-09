MORE Ruurlo zet streep door extra parkeerplaatsen

Museum More zet streep door extra parkeer­plaat­sen bij Kasteel Ruurlo

17 september Hans Melchers ziet af van extra parkeergelegenheid bij Kasteel Ruurlo. Nadat de Vordense miljonair er in 2017 museum More opende was er grote parkeeroverlast. Na twee jaar is deze overlast verdwenen waardoor de extra parkeerplaatsen bij het kasteel er niet gaan komen.