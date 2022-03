Mosterdfabriek Doesburg blij met zaad uit Aalten na slechte oogst Canada en wegvallen Oekraïne

Voor het eerst in de historie van de Doesburgsche mosterd- en azijnfabriek wordt er voor de beroemde mosterd uit het Hanzestadje zaad gebruikt uit de Achterhoek. Met dank aan de vader van eigenaar Timon Houwers, die afgelopen jaar in Aalten enkele hectares mosterdzaden had geplant. ,,Een slechte oogst door droogte in Canada en de oorlog in Oekraïne zorgt voor een tekort aan mosterdzaad. Het zaad uit Aalten is een goed alternatief”, vertelt Houwers.