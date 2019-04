Motie moet 343 eiken langs provinciale weg tussen Ruurlo en Groenlo redden

Maud (17) wil het klimaat verbeteren en wint wedstrijd met profiel­werk­stuk

7:30 WINTERSWIJK - Maud Schut (17) uit Winterswijk heeft in een landelijke wedstrijd de eerste prijs gewonnen met haar profielwerkstuk over klimaatmaatregelen op lokaal niveau. Vooral haar daadwerkelijke acties maakten indruk op de jury. ,,Misschien zien we haar straks terug in de duurzame top 100”.