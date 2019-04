Motie om kap langs N319 bij Ruurlo te stoppen haalt het niet

Het onderwerp van de dreigende kap langs de N319 houdt Berkelland flink bezig. De Ruurlose Petra Sips deed via de Bomenverordening 2019 (een hamerstuk op de agenda) een poging in te spreken en daarbij een lans te breken voor de bomen langs de weg. Ze mocht haar inspreektekst niet volledig voorlezen, omdat het onderwerp niet op de raadsagenda stond.

De vier overige partijen - VVD, CDA, GB en OBL - gaven aan de motie niet te zullen steunen. “Het is beleid van de provincie", aldus VVD-raadslid Hans Boxem. “Die maakt de afweking tussen verkeersveiligheid en ecologie en landschap. Waarom willen we daar als tweede overheid nog eens overheen? W moeten naar onze eigen fracties in Arnhem!”