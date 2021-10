Motie over grond mestvergister Groenlo weggestemd: ‘Dit is overbodig’

GROENLO - De motie rond de grondoptie voor een mestvergister in Groenlo, heeft het in Oost Gelre niet gehaald. Indieners wilden met hun motie ervoor zorgen dat de reservering van de grond opgeheven wordt en daarmee de bouw van de vergister tegenhouden. ,,Deze motie is overbodig”, liet wethouder Marieke Frank weten, een opvatting die door de meerderheid van de raad gedeeld werd.