Motie van afkeuring over wasservice in Montferland haalt het niet

DIDAM - Een motie van afkeuring over de was- en strijkservice in de gemeente Montferland heeft het donderdagavond tijdens de raadsvergadering niet gehaald. Drie politieke partijen uitten - niet voor de eerste keer - hun onvrede over het beleid voor de wasservice.

Met de start van die service, die op 1 april begon, is het niet meer de huishoudelijke hulp die kleding en linnengoed wast en strijkt voor hulpbehoevenden in de gemeente Montferland met een zogenoemde wasindicatie. Zorgaanbieder ZorgPlus brengt de was van deze mensen naar een stomerij en zorgt dat alles schoon weer bij hen thuiskomt.

Althans, als de hulpbehoevenden hebben ingestemd met de wasservice. Lang niet alle circa 785 mensen die in aanmerking komen voor de wasservice maken er namelijk gebruik van. Het zijn er maar zo'n honderd, vertelde raadslid Henk Groote.

Doordat de was nu buitenshuis wordt gedaan, kan de huishoudelijke hulp wat de gemeente betreft ook minder lang blijven bij een cliënt. In sommige gevallen is de hulp één uur per week korter aanwezig bij de zorgbehoevende. Dat vinden zij oneerlijk.

Onrust onder inwoners

Al voor de invoering van de wasservice was er veel onrust onder inwoners en raadsleden en dat veranderde na 1 april niet. In mei werd duidelijk dat al tweehonderd mensen hun beklag hadden gedaan bij de gemeente. Inmiddels zijn dat er 243. Meerdere inwoners hebben een jurist in de armen genomen.

In mei gaf wethouder en portefeuillehouder Ruth Mijnen aan ‘niet ontevreden’ te zijn over de eerste anderhalve maand van de nieuwe was- en strijkservice. ,,Er zijn twee mensen die mogelijk een allergische reactie hebben gekregen van het wasmiddel. Dat wordt nu uitgezocht. Verder werkt de zorgaanbieder keihard om alles naar tevredenheid te laten verlopen. Zo hopen we dat mensen langzamerhand vertrouwen krijgen in deze voorziening.”

Besloten vergadering

Meerdere keren vergaderde de gemeenteraad achter gesloten deuren over de wasservice. Oppositiepartijen Lijst Groot Montferland, PvdA en Fractie Rob Mos wilden hun collega-raadsleden meenemen in de aanbestedingsprocedure, die dus werd gewonnen door ZorgPlus.

Over die aanbesteding en aanverwante zaken is het laatste woord nog niet gezegd, want deze drie partijen wilden donderdag een zogenoemd interpellatiedebat voeren over de was- en strijkservice. Aanleiding hiervoor was een uitzending van Omroep Gelderland over de kwestie. Dit keer zou er in alle openheid gedebatteerd moeten worden. Ook waren er een aantal vragen over de service.

De coalitiepartijen CDA, Lokaal Belang Montferland, VVD en D66 stemden hier echter niet mee in, waardoor het debat van tafel werd geveegd. CDA-raadslid Chiel Polman stelde dat zijn partij de evaluatie van de wasservice van later dit jaar wil afwachten. De reactie van de coalitiepartijen was voor de oppositie aanleiding om met een motie van afkeuring te komen.

Forse winsten

,,Het moge duidelijk zijn dat dit niet om de persoon (portefeuillehouder Mijnen, red.) gaat, maar om de uitvoering van het beleid", zei Groote. Collega-raadslid Rob Mos wees onder meer op de forse winsten van het bedrijf ZorgPlus in de afgelopen drie jaar. Ook zou er ten tijde van de aanbesteding een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) ontbreken. Dit is een verklaring dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat iemand zich inschrijft op een overheidsopdracht (zoals een aanbesteding).

Wethouder Mijnen reageerde niet zozeer inhoudelijk en wees op de evaluatie die nog gaat volgen. ,,Het zou iedereen helpen als er rust komt in dit dossier. We zien verkeerde beeldvorming en dat zorgt voor onrust over de wasvoorziening.”