Motie van treurnis in Berkelland: hoe kon het zover komen?

Terwijl de gemeente haar inwoners oproept om mee te denken over 3,5 miljoen euro aan bezuinigingen, krijgen huizenbezitters in Berkelland in 2020 toch een miljoen euro cadeau via een korting op de ozb. De coalitiepartijen CDA, VVD en Gemeentebelangen hebben deze liberale verkiezingsbelofte ‘gerepareerd’. Op ‘sneaky wijze’, stellen de oppositiepartijen. Ze kregen in de begrotingsraad de indruk dat de teruggave vanwege de bezuinigingen helemaal geschrapt was en voelden zich misleid en op het verkeerde been gezet. „Ik snap wel dat de bevolking geen vertrouwen meer heeft in de politiek”, aldus GroenLinks-raadslid Andra Weg. Ze verwijst naar de uitkomsten van de quickscan lokale democratie, die laat zien dat het gemeentebestuur weinig vertrouwen van de bevolking geniet.