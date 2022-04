Motor vliegt spontaan in brand op straat en brandt uit in Doetinchem

Leerlingen poetsen Stolper­stei­ne in Borculo op: ‘Verdwenen mensen krijgen weer kleur door herinne­ring’

BORCULO - Basisschool St Joris adopteerde in 2016 de Stolpersteine in Borculo. In aanloop naar de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei betekent dat elk jaar: schrobben en poetsen. Maandagmorgen hadden de leerlingen van groep 8 er een bijzondere taak aan. „Door deze mensen nooit te vergeten, bewijzen we dat Hitlers plan mislukt is.”

