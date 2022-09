Motorcrosser met traumahelikopter naar ziekenhuis gevlogen na ongeval: ‘Dit wil niemand’

Met de traumahelikopter naar het ziekenhuis

Het slachtoffer is met onbekend letsel met de traumahelikopter naar het Radboudumc in gebracht. Dat een slachtoffer per helikopter vervoerd wordt is uitzonderlijk, doorgaans gebeurt dat alleen bij zeer zware verwondingen.



,,We hopen dat hij snel herstelt en wensen hem en naasten het allerbeste”, zegt voorzitter Fred Versteege. Het was gewoon een ongeluk, vertelt hij. ,,Het gaat zo snel, iedereen zit dichtbij elkaar omdat ze willen inhalen. Het is motorsport, risico hoort erbij. Dit wil niemand, maar het gebeurt gewoon.”



Versteege is vol lof voor de EHBO’er die ‘perfect hebben gehandeld’. Ze verleenden direct hulp en plaatsten een scherm voor het ongeval, zodat het aan het zicht van de 750-1000 man publiek werd onttrokken.