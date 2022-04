Motorcrosser raakt zwaargewond bij trainingsongeluk: vermoedelijk geraakt door collega

met video Binnenkij­ken | Sanne en Ronja wonen in hun oude school: ‘De douches zijn echt helemaal ruk’

Wonen in de school waar je als brugpieper zwaar onder de indruk een nieuw leven binnenstapten. Ronja en Sanne maken dat mee in hun oude school in de Achterhoek. Een reportage over lange gangen, waar de tijd van toen nog in de echo’s te horen is.

15 april