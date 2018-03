Motorcrossman Jan Woessink uit Harfsen overleden

Woessink croste jarenlang zelf op internationaal niveau, maar was ook commentator bij Studio Sport en Eurosport. Woessink is ook bekend als organisator in de sport en als promotor van Tractor Pulling Lochem.

Binnen motorclub HAMAC, en later ook de stichting Motorsport Harfsen, was Woessink een van de aanjagers van de ONK-formule. Dat meldt de club op haar website. Woessink was volgens de club de man van sponsoring, PR, maar vooral van de het enthousiasme en de wilde ideeën. ,,Zijn minst gekke ideeën hebben we uitgevoerd'', zegt voorzitter Wim Lubbers. ,,Het ging Jan niet snel te gek. Het grappige is dat zijn vader, die ook in het bestuur zat, vaak dan weer niet zo voor die plannen was.''