Motorcrosstalent Thijs (23) uit Vorden komt om bij ongeluk tijdens offroadrit bij Borculo: ‘Heel triest’

Hospice Zutphen gaat samenwer­ken met andere in Achterhoek: ‘Samen genoeg vrijwilli­gers behouden’

Hospice Zutphen gaat meer samenwerken met de collega's in Doetinchem en Winterswijk. Daarmee willen de drie Achterhoekse hospices ervoor zorgen dat zij in de toekomst voldoende vrijwilligers hebben. ,,We zitten met onze mensen nu al aan de krappe kant’’, zegt Alja Boer, bestuurslid van Hospice Zutphen.

15:59