Motorrijder (21) uit Achterhoek haalt rijbewijs op en overlijdt tijdens zijn allereerste rit

Foto's Achterhoek kleurde weer ouderwets oranje

De Achterhoek is op Koningsdag ouderwets oranje gekleurd. Na twee coronajaren kon er eindelijk weer volop feest worden gevierd op de verjaardag van de koning. Menigeen nam de gelegenheid waar en voor velen was het ook het eerste uitbundige feest in twee jaar.

27 april