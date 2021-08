Motorrijder (22) overleden bij aanrijding in Neede, fietser (73) zwaargewond

De Gaard in Neede na 25 jaar in andere handen: ‘Sportscho­len zoals deze zijn er bijna niet meer’

13 augustus NEEDE - Hanneke (64) en Paul (67) Wamsteeker openden in de zomer van 1996 de eerste sportschool van Neede. 25 jaar later dragen ze De Gaard over aan een jonge collega. Birgit Bos (34) neemt het bedrijf per 1 september over.