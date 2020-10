Motorrijder (24) met passagier rijdt door rood, over fietspaden en busbanen met snelheid tot 180 km per uur

De motorrijder had een passagier achterop. Bij zijn vlucht in de richting van Braamt reed de man over fietspaden en busbanen via Zeddam in de richting van ’s-Heerenberg. Daar sprong de passagier van de motor, hij werd door de politie staande gehouden. De andere agent reed vervolgens achter de motorrijder aan, die de grens met Duitsland over ging in de richting van Emmerich.