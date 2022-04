Motorrijder botst tegen auto en raakt gewond in Zelhem

Gemeente Lochem matst Almense bandenver­wer­ker en ziet af van 200.000 euro aan dwangsom­men

Het dossier Rubber Verwerking Nederland (voorheen Doornberg Recycling) is definitief gesloten. De gemeente Lochem had nog 400.000 euro aan dwangsommen open staan bij het bedrijf dat tot voor kort in Almen gevestigd zat, maar besluit nu om slechts de helft daarvan te vorderen.

15 april