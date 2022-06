Motorrijder gewond bij aanrijding met auto, traumaheli landt in Varsseveld

Bousema/Lochem grijpt ook in tweede finale in de clubhisto­rie naast de landstitel

In een finale waarin het voortdurend stuivertje wisselen was, grepen de driebanders van Bousema/Lochem nipt naast de landstitel. Het Udense SIS was over twee wedstrijden nét de betere (10-6).

