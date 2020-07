Motorrijder gewond bij botsing in Westendorp

column hagelstenen ‘Als een volleerde Kofi Annan probeerde de diender de boel te sussen’

12:33 Jaren geleden maakte ik een avondwandeling met een wijkagent in een Arnhemse buurt waar je als Achterhoeker niet eens begraven wilt worden. Er was een feestje en we waren er getuige van dat een buurtbewoner iemand een enorme klap voor zijn kop gaf.