Motorrijder gewond bij ongeluk met auto

Prikaf­spraak dicht bij huis regelen? Dan kan geduld en flinke portie geluk nodig zijn

6 maart De vaccinatiecampagne komt op stoom, is de boodschap uit Den Haag. Maar nog steeds lukt het sommige ouderen niet een afspraak te regelen. ,,We wonen pal naast de vaccinatielocatie in Apeldoorn, maar konden in Ede of Arnhem terecht.” Hoe werkt het nou achter de schermen en wat is wijsheid bij het maken van een afspraak?