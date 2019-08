Motorrijder gewond door botsing met auto in Etten

Verdenking van botulisme in vijver op De Mors Eibergen

12:35 EIBERGEN - Na meldingen van dode en zieke watervogels in en bij de vijver tussen de Borculoseweg en bedrijventerrein De Morst heeft het Waterschap Rijn en IJssel gewaarschuwd voor botulisme. Bij de vijver zijn borden geplaatst. Gedacht wordt aan botulisme type C. Een laboratorium in Lelystad onderzoekt genomen monsters.