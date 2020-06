Motorrijder onderuit na uitwijkmanoeuvre voor overstekende ree in Zelhem

Drie jaar na prijsvraag voor restaurant op IJsselkade blijft het voorlopig nog bij een Pipowagen in Zutphen

11:30 Een pipowagen waar je een ijsje kan halen of een broodje van een glijbaan kan laten glijden. De blauwe foodtruck op de IJsselkade in Zutphen is in deze warme tijd een succes, maar alles behalve wat er zou moeten staan. De eettent die de eigenaren van restaurant Lekker mochten bouwen na het winnen van een prijsvraag is nog ver weg. ,,Maar we geven niet op.’’