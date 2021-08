Motorrijder raakt gewond bij inhaalactie in Gendringen

Deskundige voorziet ongelukken in tunnel bij Almen: ‘Vergeten een verkeers­kun­di­ge te raadplegen’

10:04 Reimer Rouwenhorst uit Almen was net zoals iedereen tevreden dat de fietsroute over het spoor bij de Hulzerdijk open blijft. De onbewaakte spoorwegovergang wordt vervangen door een tunnel. Nadat Rouwenhorst uit nieuwsgierigheid de bouwtekeningen had bekeken, vreesde hij direct voor de verkeersveiligheid in de tunnel. ,,Je ziet totaal niet wie of wat je tegemoet komt.’’