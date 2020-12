Motorrijdster (60) lichtgewond bij aanrijding met hert in Duitsland

video Dankzij deze Zutphenaar lopen Miss Montreal, Nick&Simon en Marco Borsato in hartje Zutphen

19 december Terwijl je aan het shoppen bent of een terrasje pakt, een bekende zanger of zangeres tegen het lijf lopen. Het kan je in Zutphen zomaar overkomen. Gordon Groothedde (52) produceert al tientallen jaren muziek voor de grootste Nederlandse artiesten. Met zijn nieuwe studio in Zutphen laat hij ze stuk voor stuk overkomen naar zijn geboortestad. Zoals nu, met de nieuwe kersthit van Miss Montreal: ‘Angels in the Sky’.