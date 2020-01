Mountainbiker ernstig gewond bij val bij Winterswijk

Burgemees­ter Berkelland (VVD) pleit voor landelijk vuurwerk­ver­bod: ‘Ontspoorde traditie moet beëindigd worden’

12:49 Schade was er niet veel in de gemeente Berkelland, geweld tegen hulpverleners ook niet tijdens de jaarwisseling. Toch is burgemeester Joost van Oostrum de vuurwerkoverlast zo zat, dat hij pleit voor een algeheel verbod. ,,Als een traditie zo ontspoort, dan moet je die beëindigen. Het geknal begint half november al.”